"Falsità su di me. Ho sofferto, vado a testa alta"

"Si è parlato tanto di me e sono state dette tante. Io e la mia famiglia abbiamomolto". È stata una partita dal sapore particolare per Michele Paolucci, civitanovese doc ed ex capitano rossoblù, ma attuale direttore sportivo dei canarini. "Oggi (ieri, ndr) – ha detto in sala stampa – sono venuto a piedi allo stadio, mi sono goduto la passeggiata. Non lo nascondo, è stata una settimana tosta, vissuta con tensione. Tuttavia sono venuto qui a, potendo guardare tutti negli occhi. Quando la sera mi guardo allo specchio, sono tranquillo perché so di aver detto tutta la verità". In estate la Civitanovese non aveva intenzione di nominare Paolucci ds e così l’ex bomber ha accettato la proposta del club gialloblù: decisione maldigerita dai tifosi rossoblù, acerrimi nemici dei canarini, con Paolucci bersaglio di scritte e striscione offensivi.