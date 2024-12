Lapresse.it - Esplosione raffineria Calenzano, il video del governatore Giani: “Ospedali allertati”

Leggi su Lapresse.it

Ildella Toscana Eugenioha postato sulle sue pagine social undell’impianto Eni di, in provincia di Firenze dove si è verificata un’martedì mattina.“, tutti gli. Tutto il sistema regionale di emergenza sanitaria è impegnato senza sosta nelle operazioni di soccorso insieme ai vigili del fuoco e forze dell’ordine. Al momento la situazione dei feriti trasportati nei nostri, in continua evoluzione: due codici verdi a Careggi, un codice rosso ustionato a Careggi, un codice giallo per trauma cranico a Careggi, un codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa, due codici gialli all’ospedale di Prato”, scrive il presidente della Toscana. La Prefettura di Firenze parla di due morti e quattro dispersi.