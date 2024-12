Damiano David annuncia il suo primo World Tour | due date in Italia

Leggi su Funweek.it

Il 2025 sarà l’anno del debutto mondiale per, che porterà il suoin oltre 30 città tra Europa, Australia, Nord e Sud America, e Asia. L’artistano, frontman dei Måneskin, intraprenderà il suoviaggio musicale da solista, partendo l’11 settembre da Varsavia.Prodotto da Vivo Concerti, lanée toccherà alcune delle location più iconiche al mondo, dall’Europa all’Australia, dal Giappone al Nord e Sud America. Due gli appuntamenti in: 7 ottobre: Unipol Forum di Milano11 ottobre: Palazzo dello Sport di RomaFoto di Barbara Oizmud da Ufficio StampaL’annuncio delsegue la pubblicazione di Born With A Broken Heart, il secondo brano del progetto solista di. Una traccia potente e teatrale, perfetta per il palco, che arriva dopo l’acclamato Silverlines, prodotto da Labrinth.