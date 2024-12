Abruzzo24ore.tv - Buoni spesa comunali: 1.250 famiglie riceveranno aiuti alimentari prepagati

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Contributi perin difficoltà economica a Pescara: disponibili carteda 100 euro e voucher dedicati ai figli. Il Comune di Pescara ha annunciato un importante sostegno per lein difficoltà economica attraverso l’erogazione didel valore di 100 euro, destinati a 1.250 nuclei familiari. Le carte, utilizzabili esclusivamente per acquistare benidi prima necessità, saranno distribuite tra Natale e l’Epifania. Le domande possono essere presentate fino al 14 dicembre alle ore 13, tramite il sito ufficiale del Comune, utilizzando lo Spid. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Pignoli hanno spiegato che si tratta di carte prepagate emesse da operatori economici locali. Per poter accedere al beneficio, è necessario rispettare requisiti precisi, tra cui la residenza a Pescara o un permesso di soggiorno valido per i cittadini extracomunitari, e possedere un’attestazione Isee 2024, ordinaria o corrente, non.