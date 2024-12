Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, la decisione definitiva su Acerbi! Due in dubbio

Leggi su Inter-news.it

si disputerà domani martedì 10 dicembre alle ore 21. Di seguito le novità in vista del match della sesta giornata di Champions League.IL PUNTO –sarà una sfida molto importante per consentire ai nerazzurri di incrementare il proprio vantaggio sulla nona in classifica del girone unico di Champions League. Sul punto si è espresso Matteo Barzaghi a Sky Sport: «Non c’è, quindi non lo vedremo in Germania. Dumfries ha una lieve sindrome influenzale, per cui si vedrà nel pomeriggio se potrà partire pero meno. C’è un punto di domanda anche su Buchanan, che è un pochino affaticato. Anche su di lui bisognerà vedere nel pomeriggio quale sarà la scelta di Inzaghi per domani. Aggregato il giovane Aidoo della primavera. Per quanto riguarda le rotazioni, credo che avranno spazio coloro che non sono entrati contro il Parma.