Oasport.it - Bagnaia e Ferrari: non era l’anno dell’Italia. Mondiali sfumati per una manciata di punti

Si è giunti al termine del percorso targato “2024” nel Motorsport e nell’eccellenza italiana si può festeggiare la Ducati e il suo dominio in MotoGP, ma nello stesso tempo c’è amarezza per i tifosi del Bel Paese, pensando alla conferma del titolo mancato da Francesco. Pecco ha pagato a caro prezzo una stagione in cui gli “zero” sono stati troppi (otto) nel confronto con lo spagnolo Jorge Martin, dotato come il piemontese di una GP24 ufficiale, ma pur sempre membro di un team clienti (Pramac).I 43nelle gare nelle Sprint a vantaggio di Martin hanno pesato maggiormente rispetto ai 33 di margine del pilota nostrano nei GP. Pertanto, il pilota piemontese ha di che rammaricarsi proprio per questo dato, in considerazione del fatto che Jorge ha chiuso vittoriosamente 7 Sprint e 3 GP nel 2024, rispetto alle 7 Sprint e agli 11 GP del due-volte iridato.