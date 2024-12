Liberoquotidiano.it - "Vistoso ematoma sotto il mento": cosa è successo al Papa negli ultimi giorni

Il, che ha tenuto il Concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali, è apparso con unil. Il, già da ieri era andato in udienza (ha ricevuto le suore Carmelitane) con ilil, sul lato destro del volto. L'(provocato da una caduta?) ieri era parzialmente coperto da un cerotto. Si resta in attesa di una spiegazione ufficiale. "L'riportato sul volto,al, daFrancesco che è stato notato nel corso del Concistoro è dovuto al fatto che il Pontefice ieri mattina ha sbattuto contro un comodino", ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Intanto questa mattina il, in sedia a rotelle, è arrivato nella Basilica di San Pietro dove presiede la messa con i nuovi cardinali. Bergoglioilha ancora il: venerdì scorso, ha ribadito sempre il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha sbattuto ilcontro il comodino.