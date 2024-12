Ilgiorno.it - Una pagina d’oro nella storia scaligera

Leggi su Ilgiorno.it

Ragione prima del fatto che questa Forza del Destino resterà quale, è la direzione di Riccardo Chailly. Quella frammentarietà che la critica musicologica non s’è mai stancata d’indicare quale zeppa dell’opera, è invece un potente valore drammaturgico: e l’orchestra l’ha dimostrato perentoriamente col rendere i molteplici punti di vista da cui Verdi indirizza il percorso narrativo altrettanti quadri che nello scorrere uno accanto all’altro - non uno dentro l’altro come di solito costuma - fanno comprendere come l’opera vada intesa in guisa di quel romanzo popolare che l’Italia non aveva mai avuto prima di Manzoni: Chailly lo racconta ma anche lo illustra con una varietà strepitosa di colori, esaltando le colossali aperture melodiche (poche opere di Verdi hanno simile ricchezza di melodie una più trascinante dell’altra) ma chiaroscurandole di continuo con ripiegamenti di lancinante lirismo e con sapientissime sottolineature di alcune tra le pagine sue più moderne, una per tutte la Ronda con la sua scrittura già espressionistica (e pensare che la famigerata tradizione esecutiva costumava tagliarla!).