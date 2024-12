Terzotemponapoli.com - Napoli, Manna: “Osimhen via a gennaio? Nessun contatto. Mercato? Se ci sarà l’opportunità …”

Giovanni, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Lazio. Queste le sue parole:Qual è il segreto di questo, secondo, quando gioca in casa?“Noi stiamo lavorando sempre solo su noi stessi, questo forse è il nostro segreto. Non guardiamo mai alla classifica o agli altri. Per noi è un percorso, ogni partita ha un valore, cerchiamo di costruire qualcosa importante sulla solidità, sul lavoro, sullo spirito di squadra. Queste sono le nostre prerogative”.C’è già la possibilità neldidi vendere?“Non ci ha chiamato assolutamenteo. Victor è un giocatore di proprietà delche sta giocando nel Galatasaray, ne stiamo parlando anche troppo. In questo momento non c’è assolutamente niente, siamo concentrati sul campo, abbiamo fatto tante operazioni nella sessione estiva e se avremo bisogno di fare delle cose saremo pronti come sempre.