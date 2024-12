Ilmessaggero.it - Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali. Orario e dove vederla in tv e streaming

Leggi su Ilmessaggero.it

Dopo la sconfitta in Coppa Italia di pochi giorni fa, ilriaffronta lama questa volta in campionato. Gli azzurri sono reduci dal ko per 3-1 all'Olimpico contro la squadra di Baroni.