Molestie al parroco perché innamorata rinviata a giudizio una 53enne

Leggi su Dayitalianews.com

Una donna di Tricase di 53 anni é indagata perdopo essersi invaghita di un sacerdote di dodici anni più giovane di lei che non ricambiava il suo sentimento. Da lì il pressing sulche non essendo riuscito a riportarla a più miti consigli, si é visto costretto a rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. La donna si presentava in chiesa spesso, creando scompiglio non solo nella vita del sacerdote, ma anche nell’intera comunità parrocchiale. Il, stanco di questa situazione e di queste continue, ha così preso una decisione forte. A settembre 2022, infatti, decide di denunciare la donna, raggiungendo la caserma del paese per mettere nero su bianco circa le continue sortite della parrocchiana in chiesa nel corso delle celebrazioni della messa.al prete, il Tribunale rinvia auna parrocchianaDavanti a tanti altri fedeli, si sentivano forti e chiare le urla della donna: “Devi confessare.