Mbappé | L’accusa di stupro? Ancora mi sento con la persona con cui ho passato la notte a Stoccolma

rompe il silenzio e lo fa con un’intervista a Canal+.Ecco le domande e le risposte:Le critiche.«Sono stato descritto come super maturo. La gente ci vede come robot. Siamo umani come tutti gli altri. Le persone ci criticano e ci lodano. Ma quando colpiscono i tuoi cari. Qui (a Madrid) non ho alcun contatto con la televisione francese. Non la guardo. Sono piuttosto i miei che la guardano e mi dicono».Il futuro.«Non so mai cosa succederà. La mia carriera è un lungo fiume di incognite».Cosa è successo a, dove lei è stato collegato a una presunta violenza sessuale.«Sono rimasto sorpreso. Mi sorprende sempre. Queste sono cose che accadono e non le vedi arrivare. Non ho ricevuto nulla, nemmeno una citazione. Leggo come tutti gli altri. Il governo svedese non ha detto nulla.