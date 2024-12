Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: la classica dal sapore di scudetto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valevole per la decima giornata dellaA di. I riflettori di questa giornata sono rivolti tutti sull’Unipol Forum per la rivincita della finale. Le due potenze della pallacanestro italiana si affrontano per la terza volta in stagione dopo la Supercoppa, vinta daper 98-96 dopo un tempo supplementare, e la sfida di Eurolega, in cui l’si è imposta per 99-90.Le due squadre arrivano a questo appuntamento in uno stato di forma completamente differente. In questa stagione laha avuto una partenza complicata come certifica l’ultimo posto in Eurolega. Gli scarsi risultati ottenuti in questi primi mesi hanno portato alle dimissioni di Luca Banchi, che verrà sostituito da Dusko Ivanovic.