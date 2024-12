Quotidiano.net - La Scala: successo per 'Forza del destino' con Anna Netrebko, applausi e polemiche

Dodici minuti dia sipario chiuso e continui battimani anche a scena aperta. L’opera che nessuno vuole mai nominare, per la fantomatica jella che l’ha resa suo malgrado unica, ha portato fortuna allae a chi l’ha scelta per aprire la stagione a 59 anni dalla prima e unica volta: la nuova produzione delladelconquista i duemila in sala per il debutto di Sant’Ambrogio. Un po’ di veleno, inatteso, nella coda, con qualche buu al soprano, tra le più oste e da sempre beniamina del Piermarini. Premesse che faranno dire a caldo al sovrintendente Dominique Meyer: "Farle buu perché russa è ridicolo, non apprezzo che uno spettacolo sia preso in ostaggio così. Non c’è unain ogni generazione, se abbiamo la fortuna di averla qua in teatro bisogna essere calorosi e applaudirla".