Quotidiano.net - Il foyer 2024. Eleganza, non stravaganze. E tra i vip gli chef e il rocker

Leggi su Quotidiano.net

È undai toni crepuscolari questo della Prima delalla Scala: molta, poche “stecche“ di eccentricità, molto nero e se non è nero è blu notte come Valeria Falcioni, la moglie del ministro della Cultura Alessandro Giuli (anche lui elegantissimo in cappotto doppiopetto alla Corto Maltese), oppure un verde intenso come la compagna del sindaco Giuseppe Sala, Chiara Bazoli. E se è rosso è un rosso smorzato, dal ruggine al rosa antico indossato, tra le altre, da Daniela Weisser de Sosa, la moglie dell’ex sovritendente Alexander Pereira. Il pubblico è particolarmente ricco di astri della lirica, dal tenore Francesco Meli alle star Plácido Domingo e Raina Kabaivanska, arrivati per la serata dedicata alla soprano Renata Tebaldi. "Certo, come la cantava lei Leonora." sospira Enzo Miccio, entrando alla sua “trentesima Prima”, pur confidando nella bravura eccezionale di Anna Netrebko, ormai di casa alla Scala.