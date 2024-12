Quifinanza.it - I bonus in scadenza nel 2024 tra conferme e cancellazioni

Leggi su Quifinanza.it

Il countdown per tantifiscali è iniziato. L’anno nuovo porterà con sé importanti cambiamenti, con molti incentivi destinati a scadere. La Legge di Bilancio, ancora in fase di definizione, determinerà il destino di misure come il Supere altri incentivi edilizi, oltre che deldecoder.Come cambiano iper il 2025Introdotto con l’ambizioso obiettivo di incentivare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli edifici, il Superha visto nel tempo ridursi significativamente i suoi benefici economici. L’attuale governo Meloni, fin dalla campagna elettorale, ha espresso forti perplessità sulla sostenibilità di una misura ritenuta troppo onerosa per le finanze pubbliche.La progressiva riduzione delle agevolazioni legate al Superproseguirà anche nel 2025.