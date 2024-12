Cultura, “I’m sorry” di Jan Fabre e Stella Hottler al Campania Teatro Festival

Leggi su Ildenaro.it

Febbre di. Cresce l’attesa per il secondo appuntamento con ildi Janal. Il 10 dicembre alle 21 (con replica il giorno successivo alle 19) va in scena alla Sala Assoli di Napoli “I’m”, un testo dello stesso regista belga e di, protagonista dello spettacolo. La bravissima performer tedesca, che avevamo già apprezzato alnel 2020, interpreta un personaggio smarrito e confuso, in un mondo in continua evoluzione. Si scusa per tutto, per come appare, per come si comporta, per quello che dice. Si incammina sulla strada dell’autocensura, mentre crede fermamente che invece il percorso giusto sarebbe quello di impegnarsi in discussioni, scambiarsi idee o semplicemente parlarsi. Quando una società si rifiuta di ascoltare le opinioni dissenzienti, finisce con l’indebolirsi e non rafforza le proprie argomentazioni.