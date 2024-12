Ilrestodelcarlino.it - Crisi aziendali e occupazione a Ferrara: il prefetto Marchesiello analizza le sfide

come Bendin e Berco ed ex Tollok sono le principaliche attendono, con preoccupazioni per la situazione occupazionale. IlMassimosottolinea i sintomi di unagrave, come la chiusura di attività e il calo demografico. La Zls potrebbe migliorare le infrastrutture, mentre si spera che i tavoli ministeriali aiutino a superare la fase congiunturale. Nel settore agricolo, si cerca di attenuare le criticità e stimolare risposte dagli enti competenti. La cultura e il turismo sono visti come settori trainanti su cui puntare. Il granchio blu ha colpito l'economia costiera, ma con la nomina di un commissario e strategie di contenimento, si cerca di rispondere alla. La collaborazione con la prefettura di Rovigo è fondamentale per affrontare le criticità.