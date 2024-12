Oasport.it - Snowboard, Bormolini in testa alla Coppa del Mondo generale. Buon vantaggio su Karl

Maurizioè inclassificadopo le prime tre gare stagionali delladel2024-2025 dialpino: l’azzurro si issa a quota 206, con 46 punti di margine sullo sloveno Tim Mastnak, secondo a 160, e 72 sul sudcoreano Lee Sangho, terzo a 134. L’austriaco Benjaminè settimo a -97 dall’azzurro.In casa Italia sono in top ten anche Edwin Coratti, quinto a quota 115, e Mirko Felicetti, ottavo a quota 100, mentre Daniele Bagozza risulta 13° con 71 punti, proprio davanti a Gabriel Messner, quattordicesimo a quota 66. Aaron March è 17° con 55, mentre Roland Fischnaller è 26° con 24, infine Marc Hofer è 36° a quota 4., doppio podio per l’Italia nel PGS di Yanqing: festeggianoe FelicettiCLASSIFICADELALPINO1 9290200Maurizio ITA 1994 106 100 2062 9560053 MASTNAK Tim SLO 1991 110 50 1603 9320091 LEE Sangho KOR 1995 105 29 1344 9320014 KIM Sangkyum KOR 1989 109 12 1215 9290107 CORATTI Edwin ITA 1991 115 – 1156 1093190 PROMMEGGER Andreas AUT 1980 86 24 1107 1054984Benjamin AUT 1985 29 80 1098 9290151 FELICETTI Mirko ITA 1992 100 – 1009 9430120 KWIATKOWSKI Oskar POL 1996 85 – 8510 9050238 AUNER Arvid AUT 1997 35 45 8011 1124951 BI Ye CHN 1994 64 15 7912 9050217 OBMANN Fabian AUT 1996 64 9 7313 9290227 BAGOZZA Daniele ITA 1995 26 45 7114 9290281 MESSNER Gabriel ITA 1997 6 60 6615 9200128 HUBER Elias GER 1999 36 22 5816 9200092 BAUMEISTER Stefan GER 1993 31 26 5717 7538766 MARCH Aaron ITA 1986 50 5 5518 9510316 CAVIEZEL Dario SUI 1995 35 20 5519 9050042 PAYER Alexander AUT 1989 33 12 4520 9100945 GAUDET Arnaud CAN 2000 8 36 4421 1094969 YANKOV Radoslav BUL 1990 40 – 4022 9050272 PINK Matthaeus AUT 2001 7 32 3923 9320129 CHO Wan-Hee KOR 1998 25 10 3524 9531244 WINTERS Cody USA 2000 22 8 3025 9050279 BURGSTALLER Dominik AUT 2001 10 16 2626 1163127 FISCHNALLER Roland ITA 1980 6 18 2427 7300127 SHIBA Masaki JPN 1986 17 6 2328 1659088 KOSIR Zan SLO 1984 23 – 2329 7560012 MARGUC Rok SLO 1986 6 14 2030 9200158 PRANTL Ole-Mikkel GER 2001 7 13 2031 9510417 CASANOVA Gian SUI 2000 16 – 1632 9150333 MINARIK Krystof CZE 2006 10 3 1333 9101129 HELDMAN Ben CAN 2002 12 – 1234 9690121 KHARUK Mykhailo UKR 1999 – 7 735 9300266 YOSHIOKA Kentaro JPN 1988 5 – 536 9290289 HOFER Marc ITA 1997 – 4 437 9200145 ANGENEND Yannik GER 2000 – 2 238 1124947 SUN Huan CHN 1991 – 1 1