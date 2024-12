Quotidiano.net - Siria: ribelli islamici avanzano, forze armate perdono Aleppo e Hama

di Aldo BaquisTEL AVIV In un processo accelerato di frantumazione lene hanno perso, negli ultimi dieci giorni, il controllo su due importanti città –– e stanno per cedere alledeianche a Homs, cosa che significherebbe la interruzione dei contatti terrestri fra Damasco e la fascia costiera mediterranea. In poche ore l’esercito ha ceduto ieri alle milizie curde il controllo del confine con l’Iraq e ha visto la chiusura dei confini con il Libano e con la Giordania. "L’obiettivo della nostra rivoluzione è il rovesciamento del regime" ha detto alla Cnn Mohammad al-Jolani, il leader (ex al-Qaida) deidi Hayat Tahrir al-Sham, (Hts). "I semi della sconfitta del regime erano da tempo sul terreno. Gli iraniani hanno cercato di rianimarlo, e poi anche i russi.