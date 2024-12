Sport.quotidiano.net - Scivolone Fortitudo: contro Piacenza il primo ko di Caja

Bologna, 7 dicembre 2024 – Nella sua versione montagne russe perde malamente l'equilibrio la Effe sulle doghe del fanalino di coda80-70, in striscia negativa da 5 giornate e vincolata alla reazione d’orgoglio. Che arriva in orario. Così, dopo 3 vittorie consecutive, arriva ilko della nuova era-e dopo due gare lontani da casa i biancoblù sabato alle 20,30 torneranno al ‘Madison’ per il derbyssimoForlì. La cronaca Nella grande soirée del ritiro della maglia di Gheardo Sabatini, che aha legato il suo nome indelebilmente, ritmi altissimi sulle doghe del PalaBanca, con l’Assigeco che strapazza Bologna nei primi 4 giri di cronometro con Bartoli e Serpilli e firma il 15-11 che aizza coach, costretto al time-out per rassettare idee e difesa. Tuttavia la Effe non sembra ancora disincagliarsi e, grazie a due extra possessi consecutivi, i padroni di casa fanno +9 mostrando i muscoli ai biancoblù.