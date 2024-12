Ilfattoquotidiano.it - Ramy Elgaml, il testimone: “I carabinieri hanno provato a frenare”, poi la richiesta: “Cancella immediatamente il video”

Un impatto tra auto deie moto su cui viaggiavano, il 19enne egiziano, in sella allo scooter guidato da un amico che si è schiantato contro un muretto in via Quaranta, a Milano. È l’ipotesi su cui indaga la procura di Milano che lunedì conferirà l’incarico per una consulenza cinematica e dinamica volta a ricostruire cause ed eventuali responsabilità dell’incidente stradale di via Ripamonti angolo via Quaranta a Milano in cui ha perso la vita il ragazzo la notte fra il 23-24 novembre dopo un inseguimento con i.“La moto e la macchina deiandavano velocissimi, sulla moto c’erano due ragazzi chefrenato di botto per svoltare a sinistra: i– ha raccontato ungià sentito dagli inquirenti agli avvocati – nonfatto in tempo a, ho sentito lo stridere delle gomme della pattuglia sulle rotaie del tram e poi il botto della pattuglia contro lo scooter.