Bergamonews.it - Quando conta, Lookman c’è sempre. Samardzic cambia la partita, che grinta De Ketelaere

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il gol decisivo di, l’ex Deche si fa rimpiangere, l’approccio devastante di: le pagelle di Atalanta-Milan, tutti i voti ai nerazzurri.Le pagelle di Atalanta-Milan 2-1Carnesecchi 6.5 – La parata dopo 17 secondi è preziosissima per evitare una falsa partenza. Poi non deve fare miracoli: bravo a gestire coi piedi.Djimsiti 6 – Tocca a lui l’ingrato compito di gestire il lato di Leao. Qualche affanno nel gestire la profondità, ma ne esce tutto sommato bene.(76’ Kossounou 6 – Finale senza sforzi contro un Milan e un Leao già in calo.)Hien 6.5 – Morata lo fa sudare portandolo in giro per il campo: ci mette qualche minuto prima di prendere le misure e toglierlo dal campo.Kolasinac 7 – Parte con un sussulto, poi inizia ad arare. A vuole anche eccedendo. Mette la testa sul 2-1, spizzata da Scudetto?Bellanova 6 – Sverniciato da Leao sul gol e poco lucido nelle scelte in attacco, prende le misure e impara dai suoi errori crescendo.