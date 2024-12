Sport.quotidiano.net - Primavera del Cavallino sfida la Cavese: obiettivo consolidare la classifica

Scenderà in campo a Cava dei Tirreni ladel. Appuntamento per questa mattina alle 11. Dopo il weekend di pausa, i giovani amaranto sono pronti a tornare in campo per affrontare una nuova, stimolantecontro la, che attualmente occupa una posizione appena sotto l’Arezzo in, distanziata di soli tre punti. Una vittoria non solo potrebbela loro posizione, ma anche permettere un ulteriore slancio in. L’Under 17 sarà di scena domani alle 13.30 al centro sportivo "Picchio Village" per affrontare l’Ascoli. Dopo la sconfitta contro la capolista Ternana, gli amaranto Under 17 sono determinati a reagire e a lottare con tutta la loro energia contro l’Ascoli, attualmente a soli due punti di vantaggio sull’Arezzo in. L’Under 16 nel frattempo ospiterà domani alle 11 al centro sportivo Le Caselle il Trento.