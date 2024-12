Ilfattoquotidiano.it - Non dirmi che hai paura, tragico e risoluto biopic sull’atleta somala Samia Yusuf Omar: le Olimpiadi del 2008 e la morte in mare

Corri, corri. Cambi angolazione geografica, dall’Alabama alla Somalia, e ti sembra di cambiare pianeta. Non siamo qui a parlare di film “necessari”, di film pro o contro qualcuno o qualcosa. Nonche haisu, duecentometrista diciassettennealledi Pechino del, poi morta a 21 anni nel 2012 annegando innel tentativo di raggiungere l’Italia su una minuta barchetta, è pura epica della sopravvivenza. Finisce male, e fa pure male, vedere questa ragazzina ostinata trovare l’ennesimo definitivo ostacolo al proprio sogno, alla propria emancipazione di donna e di atleta.Ma il film della regista tedesca Yasemin Samdereli (Almanya), tratto nientemeno che da un romanzo di Giuseppe Catozzella, diventa un ritratto a tutto tondo, e prima di ogni altra cosa, sulla disagiata e schiacciante condizione femminile in un contesto socio-religioso come quello di molti paesi a fede islamica radicale.