Lanazione.it - Ingegneria naturalistica per difendere l'abitato di Badia Prataglia

Arezzo, 7 dicembre 2024 – Siamo alla periferia del comune di Poppi. Sul Fosso Archiano d’Isola, poco a monte dell’imbocco del tombamento che attraversa l’di, un’opera idraulica ormai instabile aumentava il rischio idraulico in un tratto del corso d’acqua particolarmente delicato. Le precarie condizioni del manufatto sono state messe a fuoco nel corso dell’attività di monitoraggio del territorio, eseguita dai tecnici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in collaborazione con i responsabili del Parco delle Foreste Casentinesi. Individuato il problema, studiata la soluzione: la soglia deteriorata è stata ricostruita con una difesa di sponda, realizzata in legno di castagno. La doppia palificata, annegata con materiale litoide reperito sul posto, è stata quindi coperta con una geostuoia antierosione.