Il ristorante Delle Valli chiude dopo 40 anni | Non troviamo chi lavora

Ascoli, 7 dicembre 2024 – La fine del 2024 porterà via con sé anche uno dei locali storici di Ascoli. Il 29 dicembre,praticamente quarant’di attività, la pizzeriarà definitivamente i battenti. Quello che la famiglia Traini si accinge a concludere è stato un lungo viaggio che nel tragitto percorso ha visto tanti fedelissimi clienti diventare veri e propri amici dei titolari. “Lo staff coglie l’occasione per ringraziare, facendo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo, tutta la clientela che ci ha sopportato e supportato in questi quarant’– sostiene Maria Rita Traini –. Annunciamo che il 29 dicembre sarà l’ultimo giorno che resteremo aperti”. L’avventura iniziò ufficialmente l’ormai lontano 30 luglio 1984, quando papà Giove mamma Angela Antonietta, oggi diventati nonni, decisero di fare una scommessa (poi ampiamente vinta) avviando un’attività con lo scopo di aiutare il figlio Antoniogli studi compiuti all’istituto alberghiero.