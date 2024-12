Oasport.it - Frederic Vasseur ammette: “Week end subito in salita, ma lotteremo fino alla fine”

Leggi su Oasport.it

Non si può dire che l’ultimoend del Mondial 2024 di F1 sia iniziato sotto una buona stella per la Ferrari. La Rossa si presentava al via del-settimana di Abu Dhabi con 21 lunghezze di ritardo dMcLaren nella classifica dei costruttori e avrebbe avuto bisogno di una prestazione super. Quasi tutto, invece, è andato per il verso sbagliato, considerando le varie situazioni capitate a Charles Leclerc.La penalità di 10 posizioni in griglia di partenza e il track-limits nelle qualifiche hanno affossato il monegasco, che domani partirà dall’ultima piazzola, mentre lo spagnolo Carlos Sainz sarà in terza posizione, immediatamente alle spalle delle due MCL38 di Lando Norris e di Oscar Piastri.Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 il Team Principal della Rossa,: “Logicamente c’è un umore un po’ diverso ai due lati del garage.