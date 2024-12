Lanazione.it - Damiano Parati e Gruppo Damiani: espansione nel distretto orafo aretino

Leggi su Lanazione.it

porta ilnel. Il top player del lusso sceglie l’azienda aretina fondata da Domenico (per tutti) nel 1980 per potenziare la rete delle boutique con un piano disu centro e sud Italia. Il driver è la società nata dalla joint venture che ha nel brand Rocca (leader nazionale della gioielleria) il suo fulcro. Quarantaquattro anni fa, il negozio aperto a Olmo dove Domenico si fa conoscere per la qualità della manifattura artigiana, oggi cammina – anzi corre – sulle gambe del figlio Andrea, la moglie Samuela e la sorella Sara. E allarga orizzonti e confini conquistando, proprio in questo anno, un posto al sole nella classifica delle prime venti gioiellerie, stilata da Gentleman Top World Treasures che valuta l’eccellenza di chi opera nella vendita di gioielleria e orologeria in tutta Italia.