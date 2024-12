Captain America | Brave New World Cap e Falcon spiccano il volo nel nuovo spot

Leggi su Cinefilos.it

New, Cap eilnelGlipromozionali perNewstanno cominciando a fare il loro lavoro, ben prima che il film arrivi in sala all’inizio del 2025, e ora Microsoft ha diffuso unpubblicitario di un minuto in cui compaiono delle immagini inedite dal film.In questo, Joaquin Torres usa una nuova tecnologia Windows per progettare le sue ali; Sam Wilson, nel frattempo, ha questioni più urgenti a cui badare mentre scatena vari gadget per combattere i suoi nemici sul campo di battaglia.Abbiamo anche alcune riprese inedite del film mentree ilsi lanciano in azione insieme (e nel video vediamo davvero la mano del Celestial Tiamut, in lontananza). Si prevede che questa sia la location di una delle principali sequenze d’azione aeree inNewe la fonte di Adamantio nell’MCU.