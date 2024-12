Ilgiorno.it - Bianca Balti, risate e paure con Le Iene: “Ero una cattiva ragazza, sono un brava studentessa della vita”

"Le persone pensano che quellomosia un lavoro poco serio. Certe mie colleghe, ossessionate da questa cosa, provano di essere intelligenti ma sembrano ancora più stupide. Io non ci provo neanche". Parole pronunciate dalla top model lodigiananel servizio de 'Le' in onda domani, domenica 8 dicembre, in prima serata su Italia1. L'iconamoda, dalla spontaneità disarmante, lo scorso settembre aveva sconvolto i suoi fan annunciando sui suoi canali social di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. La ‘iena’ Nicolò De Devitiis l'ha raggiunta a Los Angeles, dove vive con le sue due figlie, prima di volare con lei verso Milano dove l'attendono degli impegni di lavoro e una seduta di chemioterapia. Insieme hanno condiviso, un controllo in ospedale e una visita su un set.