Basket Eurolega | Milano è inarrestabile Virtus ko con la Stella Rossa

Bologna, 6 dicembre 2024 – L’arrivo di coach Dusko Ivanovic, anche se presente soltanto a bordo campo, non basta allaSegafredo che nella quattordicesima giornata di regular season dicede per la seconda volta sul proprio parquet allaBelgrado che, a sua volta, riscatta il passo falso arrivato in quel di. I bianconeri si arrendono per 87-94 malgrado le ottime prove di Tornike Shengelia (25) e Will Clyburn (19) nella serata del ritorno di Milos Teodosic che gioca poco più di quattro minuti. Sorride, al contrario, l’EA7che si impone al Mediolanum Forum contro il Villeurbanne per 92-84 trascinata dai 17 punti a testa di Zach Leday e Nikola Mirotic. Bologna lotta ma cede nel finale a Belgrado dell’ex Teodosic Il cambio in panchina produce all’inizio quell’attesa scossa mentale nel roster felsineo che disputa una gara di assoluto spessore contro i serbi.