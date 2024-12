Metropolitanmagazine.it - Verstappen diventa papà, chi è la fidanzata Kelly Piquet

Max Verstappen sta per diventareper la prima volta, il pilota ha annunciato sui social di aspettare un figlio dalla compagna. Il campione e la brasiliana hanno condiviso la notizia su Instagram, scrivendo: “Mini Verstappen-in arrivo! Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo!” . Accanto alla didascalia una dolcissima foto di Verstappen che accarezza delicatamente il pancione di: un’immagine che ha rapidamente mandato in delirio tutti i fan e non. L’annuncio ha scatenato un’ondata di entusiasmo sui social media. La sorella di Verstappen, Victoria, non ha nascosto la sua euforia, scrivendo che “non vede l’ora” di accogliere il nuovo membro della famiglia. L’ex pilota di F1 David Coulthard ha predetto con umorismo: “Ecco che arriva il prossimo 10 volte campione del mondo!”.