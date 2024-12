Zon.it - Salerno, tentati furti tra Torrione e via Cacciatore

continuano ivi di furto. Presso la sede dell’Istituto Nautico Giovanni XXIII, nel quartiere, ignoti hanno cercato di introdursi nell’edificio, ma il sistema d’allarme ha prontamente sventato il colpo. Ora, le immagini del sistema di videosorveglianza saranno fondamentali per identificare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti.Viaal buio: residenti preoccupatiSituazione critica anche in via Luigi, nei pressi del civico 50, dove nella notte è stato forzato il cancelletto del cortile. L’intento potrebbe essere stato quello di rubare motorini parcheggiati o accedere agli scantinati, un problema già verificatosi in passato. Tuttavia, qualcosa sembra aver messo in fuga i malintenzionati.I residenti lamentano da giorni un guasto all’illuminazione stradale che rende la zona completamente buia, favorendo le attività criminali.