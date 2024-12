Tpi.it - Nucleare, il grande nodo delle scorie: che fine fanno i rifiuti radioattivi?

In Italia, complice anche la crisi energetica, si è tornati a parlare di: una tecnologia, secondo la premier Giorgia Meloni, «può cambiare le carte in tavola» e dare una grossa mano al nostro Paese nella produzione di energia. Uno dei tanti nodi legati alè però quello dello smistamento. Tema annoso per l’Italia che, dopo decenni, è ancora alle prese con la gestione di quelle prodotte fino alladegli anni Ottanta (quando ci fu lo stop alle centrali nostrane). La storia è lunghissima ed è legata principalmente al fatto che ad oggi nel nostro Paese, che continua a produrrea bassa attività, non esiste un deposito nazionale. Ovvero un sito in cui trattare e stoccare levecchie e nuove. Già dagli anni Sessanta l’Italia ha preso accordi con il Regno Unito prima e con la Francia poi (nel 2006) per far gestire il tutto a loro in cambio di denaro.