Lo stop di Vilnius complica il calendario. Unahotels, sarà un gennaio caldissimo

La sconfitta maturata sul campo del Rytascostringerà la Pallacanestro Reggiana ai play-in di Basketball Champions League e ne complicherà, indirettamente, anche il cammino in campionato. Il regolamento prevede infatti che i biancorossi, inseriti nel girone F, vadano a sfidare una squadra del girone E (Bonn, Aek Atene, Veg Riga e Maccabi Ramat Gan) in una mini serie al meglio delle tre partite, seguendo lo ‘schema’ che vedrà la seconda affrontare la terza dell’altro raggruppamento e viceversa; gara 1 è in programma il 7 o l’8, gara 2il 14 o 15 e l’eventuale ‘bella’ ad una settimana di distanza (quindi il 21 o il 22). Un periodo chegiàdi suo, visto che il 5al PalaBigi arriverà la Virtus Bologna, il 12 cila trasferta a Milano contro i campioni d’Italia e il 19 è in scaletta la prima del girone di ritorno, con Trieste che arriverà in via Guasco.