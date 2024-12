Ilgiorno.it - Legnano, infarto in casa: 50enne salvato grazie al Dae recuperato al Tennis club

(Milano), 6 dicembre 2024 –dalla prontezza di spirito delle persone in quel momento presenti nell’abitazione e dalla diffusa rete di defibrillatori automatici che punteggia la città di. L’episodio ha avuto come protagonista un uomo di circa 50 anni che è stato colpito danella sua abitazione a pochi passi dal centro di. Alla chiamata dei soccorsi, l'operatore Areu ha indicato ai presenti sul posto la posizione del defibrillatore più vicino, collocato all'apparecchio i soccorritori hanno applicato i due elettrodi sul torace del paziente e, sempre seguendo le indicazioni telefoniche dell'operatore Areu, atteso l'analisi del ritmo cardiaco. Al messaggio “shock consigliato” che i Dae rimandano con chiarezza all’utilizzatore, hanno premuto il tasto di erogazione della scarica proprio mentre i sanitari giungevano in abitazione.