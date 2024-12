Movieplayer.it - Keira Knightley è stata stalkerata dagli uomini al momento della massima fama: "È stato brutale"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice londinese ha raccontato i comportamenti inopportuni subiti dopo il successo di Pirati dei Caraibi.ricorda ancora lo shock di quando divenne famosa nei primi anni 2000. Dopo aver partecipato all'Episodio I di Star Wars, La minaccia fantasma, visse undi svolta intorno ai 18 anni quando recitò in film come Sognando Beckham, la commedia romantica natalizia Love Actually e il franchise di Pirati dei Caraibi con Johnny Depp e Orlando Bloom. Un successo incredibile in tutto il mondo che però le fece pagare il prezzo di essere costantemente perseguitata dai paparazzi e dalla stampa, oltre a subire parecchi commenti offensivi e inopportuni da parte degli. Stalking e offese "All'epoca rimasi .