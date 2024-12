Romadailynews.it - Italia: rapporto, Europa e Cina “complementari” in transizione verde

Roma, 06 dic – (Xinhua) – L’e lasono “sulla via della”, ha dichiarato ieri in un’intervista a Xinhua Paolo Guerrieri, presidente del comitato scientifico del CentroRicerche (CER). Guerrieri ha affermato che lavede la“come un’opportunita’ per modernizzare la propria industria” e chedevono mantenere un dialogo costante. Il CER, un think tank con sede a Roma specializzato in economia applicata, ieri ha pubblicato unche analizza laenergetica in. Sottolineando i risultati ottenuti dallanella produzione di energia eolica e solare, ilafferma che ladovrebbe raddoppiare la sua produzione di energia eolica e solare piu’ velocemente dell’