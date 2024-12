Lanotiziagiornale.it - “Ingerenze russe nelle presidenziali in Romania”: la Corte Costituzionale di Bucarest annulla il primo turno che aveva premiato il filorusso Georgescu

Stai a vedere che le presuntein– accuse che Mosca ha sempre respinto con sdegno – non erano affatto campate in aria. Con una mossa del tutto inattesa, giunta alla vigilia del voto previsto per domenica, ladihato il risultato deldelle elezioni. Il verdetto, cheil candidatoCalina scapito della sfidante europeista Elena Lasconi, è stato invalidato, e l’intero processo elettorale dovrà essere ripetuto.Secondo il comunicato ufficiale della, la decisione si basa su documenti che evidenziano come lasia stata bersaglio di “attacchi aggressivi ibridi russi” durante il periodo elettorale, che avrebbero condizionato il voto. Una situazione che, da giorni, veniva denunciata dalla società civile, con migliaia di cittadini che scendevano quotidianamente in piazza per protestare contro quelli che definivano “palesi brogli elettorali”.