Iltempo.it - In fiamme la sinagoga di Melbourne. “Atto antisemita”, caccia ai responsabili

Leggi su Iltempo.it

Ingenti danni sono stati causati allaa sud-est di, in Australia, da alcuni piromani che l'hanno incendiata nella notte. Si tratta di «un», ha condannato il primo ministro australiano Anthony Albanese, mentre gli inquirenti non hanno ancora identificato il movente. «Questo è uno scandalo. La violenza, l'intimidazione e la distruzione in un luogo di culto sono cose che non dovremmo mai vedere in Australia», ha detto Albanese all'Australian Broadcasting Corp. Il primo ministro ha quindi promesso «tolleranza zero» per l'antisemitismo, aggiungendo che «non ha assolutamente posto in Australia». Circa 60 vigili del fuoco con 17 camion dei pompieri sono intervenuti per domare l'incendio, mentre non si registrano feriti gravi. L'ispettore investigativo della polizia di Victoria, Chris Murray, ha parlato di gravi danni e affermato che «laera avvolta dalle».