Lanazione.it - Firenze, Irene Grandi in concerto con ‘Fiera Di Me Tour’

Leggi su Lanazione.it

, 6 dicembre 2024 - A pochi giorni dalla ristampa dell'album del 2008 “Canzoni per Natale”,continua a portare il suo “Fiera Di Me Tour” in tutta Italia, celebrando i 30 anni di carriera con un viaggio emozionante tra i suoi successi più amati. Immancabile la tappa nella sua, lunedì 9 dicembre al Teatro Verdi. Nato nel 2008, il progetto ha segnato il debutto dell'artista fiorentina in una tradizione musicale molto diffusa nei Paesi anglosassoni: la realizzazione di un disco dedicato alle canzoni natalizie. Il disco raccoglierà i 12 brani della prima edizione – daiclassici del repertorio internazionale, come “Bianco Natale” e “Happy Xmas (War is Over)” di John Lennon, a pezzi del repertorio italiano, tra cui canzoni di Modugno, Mina e Morgan, Jovanotti, la riscrittura con Luca Carboni di “More Than Words” degli Extreme e il duetto con Alessandro Gassman su “Qualche stupido ti amo” (originariamente “Something Stupid”) – e l’inedito “Last Christmas”.