Oasport.it - F1, GP di Cina sarà nel calendario fino al 2030: oggi l’annuncio ufficiale

Leggi su Oasport.it

È tempo di comunicazioni per quanto concerne i prossimi appuntamenti neldel Mondiale di F1. Dopo quanto annunciato dagli organizzatori del GP d’Italia e d’Olanda, è arrivato anche il comunicatoda parte dei gestori dell’appuntamento di Shanghai (), chenel programma del Circusal.A 20 anni di distanza dalla prima prova disputata sul tracciato cinese, è arrivata la conferma dell’accordo con la F1, tenendo bene conto di quanto accaduto nel quadriennio 2020-2023, quando la pandemia Covid-19 aveva obbligato la massima categoria dell’automobilismo a non poter essere nel Paese asiatico. Il ritorno in questa stagione, dunque, è stato seguito da un prolungamento del contratto del round di Shanghai.“Il nostro ritorno inin questa stagione per la prima volta dal 2019 è stato un momento fantastico per questo sport, ed è incredibile vedere che i livelli di supporto di cui godiamo nel Paese continuano a crescere di anno in anno.