Come difendersi dal decadimento cognitivo

Brain rot è il termine dell'anno 2024. I nerd dell'Oxford Dictionary e il pubblico votante hanno emesso il loro giudizio. Si tratta del «presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, derivante da un consumo eccessivo di materiale (in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo». Brain rot, potrebbe essere tradotto in putrefazione del cervello, marciume celebrale.Una scelta decisamente azzeccata. Brain rot è uno dei fenomeni che più hanno caratterizzato la nostra quotidianità nel 2024. Chi di noi non ha mai alzato lo sguardo dallo schermo del cellulare rendendosi conto di avere trascorso ben 90 minuti a guardare influencer intenti a preparare ricette assurde e poco pratiche, per non dire suicide? Chi non ha dovuto rivedere da capo l'episodio di una serie tv, perché la sua attenzione si è spostata su un tizio che pulisce un tappeto assurdamente sporco su un reel di Instagram? E chi non ha avuto un sussulto quando il lunedì mattina è apparsa la notifica del tempo medio trascorso sullo schermo durante la settimana precedente?I contenuti internet "banali o poco impegnativi" e il loro indiscriminato consumo pieno di entusiasmo fanno ormai parte della nostra vita di tutti i giorni.