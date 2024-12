Romadailynews.it - Cina: presenta computer quantistico superconduttore record a 504 qubit

Hefei, 06 dic – (Xinhua) – Ieri laha stabilito un nuovonazionale con l’introduzione del“Tianyan-504” dotato del chip “Xiaohong” da 504, segnando cosi’ un importante traguardo nel campo dell’informatica quantistica. Ile’ stato sviluppato congiuntamente dal China Telecom Quantum Group (CTQG), dal Centro di eccellenza per l’informazione quantistica e la fisica quantistica, sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze, e da QuantumCTek Co., Ltd., un’azienda leader nel settorecon sede nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Il “Tianyan-504” supera la soglia del chip da 500e promette inoltre di eguagliare le prestazioni delle piattaforme di calcolointernazionali, come quelle dell’IBM, in termini di durata dei, fedelta’ di lettura e altri aspetti chiave, secondo il CTQG.