Chi è Joshua Jackson, da Dawson's Creek a Doctor Odissey

Roma, 6 dicembre 2024 – Gli abbonati a Disney+ possono approcciarsi a una nuova serie tv,Odyssey, disponibile dal 28 novembre 2024. In totale sono 8 gli episodi che compongono la prima stagione (e, attenzione, è già stata annunciata e confermata la seconda) e il protagonista è un volto noto soprattutto per chi ha 30/40 anni. Parliamo di, l’indimenticabile Pacey di “’s”. I successi tra serie tv e filmOdyssey è un medical drama ideato da Ryan Murphy ed è andato in onda, negli Stati Uniti, sulla ABC. La storia vede protagonista Max, un nuovo medico a bordo di una lussuosa nave da crociera, insieme al suo piccolo ma capace team con il quale gestisce casi medici unici (e si occupano l'uno dell'altro), lontani dalla costa più vicina. Molti critici hanno rivisto, nella serie tv, alcune atmosfere alla Nip/Tuck (e anche in quel caso c’era proprio Ryan Murphy a capo del progetto).