Notizie.com - Bonus Natale 2024, arrivano soldi per le famiglie italiane: ecco come richiederli subito

Leggi su Notizie.com

Arriva ilper leda investire in questo periodo di spese.fare per.Il D.L. 167 delha ampliato il numero dei beneficiari. Le domande si effettuano direttamente al proprio datore di lavoro.per le(Notizie.com)Il beneficio previsto dal DI Omnibus per il c.d.da diritto a un’indennità fino a 100 euro, ma può essere erogato solo ed esclusivamente su richiesta dei lavoratori. NoiPA ha messo a disposizione quella che è una nuova funzionalità che permette la modalità self service per richiedere direttamente il beneficio. Va ricordato però che il servizio NoiPA è riservato ai dipendenti delle amministrazioni gestite dal sistema in questione.Per ricevere ilè indispensabile essere lavoratori dipendenti e soddisfare tre condizioni precise.