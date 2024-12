Agrigentonotizie.it - “Armonie di Natale”: a Fontanelle il concerto del gruppo Siciliaecantus

Leggi su Agrigentonotizie.it

Sabato 7 dicembre alle 18,30, in piazza Barone Celsa nel quartiere agrigentino di, iloffrirà al pubblico unnatalizio che si preannuncia come un viaggio attraverso le tradizioni musicali natalizie della nostra terra. In un’atmosfera suggestiva e avvolta.