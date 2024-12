Sport.quotidiano.net - Una brutta Virtus cade con Berlino, fischi alla Segafredo Arena

Bologna, 4 dicembre 2024 - Unaconper 88-90 dopo un tempo supplementare e rimane desolatamente sola in fondoclassifica di Eurolega.sua prima, la formazione di Luca Banchi,13esima sfida di Eurolega della stagione, trova sulla propria strada i tedeschi che condividono la coda della classifica eancora, undicesima sconfitta in 13 partite giocate, uscendo tra idel proprio pubblico Banchi in avvio si affida a Pajala, Clyburn, Cordinier, Shengelia e Zizic. Pronti via èche vola avanti 4-10 al 4’ e poi, sulle iniziative dell’ex Fortitudo Procida e la successiva tripla di Schneider, allunga fino al 13-22 all’8’. Al 9’ il distacco tocca la doppia cifra sul 13-24, con i bianconeri troppo confusionari. Belinelli e compagni non riesco a trovare il bandolo della matassa del gioco, con scarne percentuali al tiro dlunga distanza e oltretutto perdendo nettamente la battaglia a rimbalzo.