The Game Awards 2024 ecco quali sono i giochi che vincerebbero in base alla media voto di Metacritic

Quando manca una settimana ai Theè giunto il momento di cercare di scoprirepotrebbero essere iin grado di vincere una statuetta all’evento condotto da Geoff Keighley. Proprio in tal senso abbiamo deciso di dare un’occhiata in questo articolo ai titoli chei vari premi allo show indi.Come abbiamo precisato al momento dell’annuncio delle nomination, è importante tenere a mente che le votazioni dello show derivano dal 90% dei voti assegnati dstampa specializzata e dal restante 10% dei voti del pubblico, dando di conseguenza decisamente più importanza ai giudizi espressi dstampa di settore.Tenendo a mente questo aspetto, scopriamo qui di seguitosarebbero ivincitori dei Thetenendo in considerazione esclusivamente il Metascore su(grazie a VGC):of the Year – Astro BotBest Independent– UFO 50Best Debut Indie– BalatroBest Action– Call of Duty: Black Ops 6Best Action / Adventure– Astro BotBest RPG – Elden Ring: Shadow of the ErdtreeBest Fighting– Tekken 8Best Family– Astro BotBest Sim / Strategy– Unicorn OverlordBest Sports / Racing– WWE 2K24Best Multiplayer– Tekken 8Best Mobile– BalatroBest VR / AR– Asgard’s Wrath 2Best Narrative – Metaphor: ReFantazioBest Art Direction – Astro BotBest Adaptation – ArcaneA questo punto non ci resta che attendere ancora una settimana così da scopriresaranno ivincitori dei The, evento che ricordiamo è in programma alle ore 02:00 italiane di venerdì 13 dicembre.